Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Kasım 2024 17:13
Eş durumu sonrası tekrar İstanbul'a atanırmıyım?

İstanbul'da 3 sene çalışıp eş durumundan tayinle başka bir batı iline geçersek tekrardan İstanbul'a çekerler mi ?


kunt12
Aday Memur
27 Kasım 2024 19:08
.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıGih maaşları ne kadar?Tüketici hakem heyeti Polis maaşının yetersizliğiİcralık polislerÇekiç ile kasten yaralama2024 zam oranları2025 banka promosyonu2025 genel atama dönemi

Sözlük

yolun açık olsun 1 eller deliye hasret biz akıllıya 1 araba kullanan kadınlar 2 Sorular sadece cevabı duymak isteğiyle varolurlar 2 cumhuriyetçi 2 osman pamukoğlu 1 Stresliyken saldırganlaşan kişi 1 AFT 1 ucuz hayatlar ülkesi 2 ne yesem sendromu 1

Son Haberler

Altının gramı 2 bin 938 liradan işlem görüyorKastamonu'da evde çıkan yangında baba ve engelli oğlu öldüAraç şarj noktası sayısı ekimde yüzde 4,09 arttıKahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem'Yenidoğan çetesi' davasında dokuzuncu gün

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi