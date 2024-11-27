Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Kasım 2024 17:13
Eş durumu sonrası tekrar İstanbul'a çekerler mi
İstanbul'da 3 sene çalışıp eş durumundan tayinle başka bir batı iline geçersek tekrardan İstanbul'a çekerler mi ?

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