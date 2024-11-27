Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Kasım 2024 17:45
Yurtdışı geçici görevlendirme

Merhaba arkadaşlar sağlıkçıların yurt dışına geçici görevlendirme gitme gibi bir olasılığı var mı? Geçen birisi somaliye gitmiş merak ettim.

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