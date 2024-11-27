yeni yönetmelik

merhaba arkadaşlar ben anestezi teknikeriyim eşim doktor eş durumu ile geldiğim ilde 1.5 yıldır çalışıyorum ocakta eşim tayin isterse gidebiliyor muyum yeni yönetmelikte bununla ilgili bir değişiklik var mı

merhaba arkadaşlar ben anestezi teknikeriyim eşim doktor eş durumu ile geldiğim ilde 1.5 yıldır çalışıyorum ocakta eşim tayin isterse gidebiliyor muyum yeni yönetmelikte bununla ilgili bir değişiklik var mı