Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Kasım 2024 18:34
yeni yönetmelik
merhaba arkadaşlar ben anestezi teknikeriyim eşim doktor eş durumu ile geldiğim ilde 1.5 yıldır çalışıyorum ocakta eşim tayin isterse gidebiliyor muyum yeni yönetmelikte bununla ilgili bir değişiklik var mı

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