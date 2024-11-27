KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Kasım 2024 18:44
Merkezi atamaya 1 ay kala açılan ilanlar
Bunun mantıklı açıklamasını yapabilecek var mı ? neden kurumlar merkeziyi beklemiyor

the back of furkan
Şef
27 Kasım 2024 19:03

sözleşmeli personel kurumların daha çok işine geliyor galiba.


Sansasyonell
Aday Memur
27 Kasım 2024 19:09
hepsi merkeziden alamaz ki zaten nasıl olcak o iş

patatessalatası
Aday Memur
27 Kasım 2024 19:34
mesela türkşeker ösymye kadro bildirip merkeziden alamaz mıydı ? neye göre sözleşmeli neye göre merkezi alıyorlar? bilen var mı ?
Sansasyonell, 41 dk. önce
hepsi merkeziden alamaz ki zaten nasıl olcak o iş

Sansasyonell
Aday Memur
27 Kasım 2024 19:37
kitler genelde merkeziden alıyor, bakanlık alımları açıktan olur -sağlık hariç-
patatessalatası, 16 dk. önce
mesela türkşeker ösymye kadro bildirip merkeziden alamaz mıydı ? neye göre sözleşmeli neye göre merkezi alıyorlar? bilen var mı ?
Toplam 4 mesaj

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