Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Kasım 2024 18:49
Ocakta ek zam gelebilir

https://x.com/PrfDrFilizKilic/status/1861466012048335219?t=s_T62tpJP3CLNt0g6gLxlA&s=19

Normalde muhalefet milletvekilleri bu açıklamayı yapsa çok önemsemem, ama mecliste MHP grup başkan vekili konuşunca işin rengi değişiyor. Birkaç puan refah payı gelebilir diye yorumladım ben bunu.

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