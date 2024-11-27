Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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27 Kasım 2024 18:50
özgür özel uzmanlik basogretmenligi kaldıracak
her ogretmen aynı maaşı alacak.

Gandalflotr
Aday Memur
27 Kasım 2024 19:07

Sana mı söyledi :))). Ayrıca hangi vasifla yapacak bunu.


nobetçi
Aday Memur
27 Kasım 2024 19:10
kardes vaatler..... bi de milletvekili maaşıyla aynı olacak. duymadın mi

nobetçi
Aday Memur
27 Kasım 2024 19:14
öğretmenler sayfasi instegram bir maas ikramiye yorumlarida oku altında binlerce öğretmen yorumu var
Gandalflotr, 43 dk. önce

Sana mı söyledi :))). Ayrıca hangi vasifla yapacak bunu.


nobetçi
Aday Memur
27 Kasım 2024 19:17
aynı işi yapan ama farklı unvan anlayışı yok. kısaca bizm is eyt ye donecek

nobetçi
Aday Memur
27 Kasım 2024 19:19
4000 beğeni var bunlar yeni ve ücretli öğretmenler galiba

bulaşşıkk
Memur
27 Kasım 2024 19:24

Öğretmen maaşıyla milletvekili maaşını eşitleyeceğiz de dedi onu niye yazmıyorsun.


nobetçi
Aday Memur
27 Kasım 2024 19:26
üstte yazıyor oky
bulaşşıkk, 26 dk. önce

Öğretmen maaşıyla milletvekili maaşını eşitleyeceğiz de dedi onu niye yazmıyorsun.


blackdesert
Şef
27 Kasım 2024 19:26

ben basogretmen olayim sonra kaldirsinlar benc


nobetçi
Aday Memur
27 Kasım 2024 19:29
maas farkı 10 tl olur 5 uzman 5 tl de baş öğretmen çay iceriz
blackdesert, 24 dk. önce

ben basogretmen olayim sonra kaldirsinlar benc


egeliinci
Genel Müdür
27 Kasım 2024 19:39

Evet istanbulda su süt ekmek bedava olacaktı &#129315;&#129315;&#129315;, geçin bu ayağı yere basmayan lakırdıları, aklınca öğretmenler üzerinden duyar kasmış bir palavra siyasi söylem güldüm geçtim

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