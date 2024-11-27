Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert



Kapalı
27 Kasım 2024 18:56
Sağlık sigortası, özel sağlık sigortası yaptıran
Askerlere çok uygun fiyat veren bir yere yaptırdım. sizde yaptırmak isterseniz mesaj atabilirsiniz sağlık sigortası için, aile için

darkdays58
Kapalı
27 Kasım 2024 18:56
TSK ve polislere uygun fiyatlı yapan birisi var. düşünen varsa mesaj atabilir arkadaşlar
Toplam 1 mesaj

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