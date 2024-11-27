Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea



Kapalı
27 Kasım 2024 18:59
Özel sağlık sigortası yaptıranlar
öğretmenler için uygun fiyata yapan yer var arkadaşlar ben yaptırdım yararlanmak isteyen mesaj atabilir

jajacoelho
Genel Müdür
27 Kasım 2024 19:22

rek-lam-lar


aniceman
Daire Başkanı
27 Kasım 2024 19:33

sağlık sigortasını boş verin, hayat sigortasından bahsedin. Ne kadarlık bir gelire göre ne kadarlık bir prim ödemesi, vergi indirimi avantajı var bilgi verin... Bir çok kamu çalışanının yararlandığı söyleniyor, bir öğretmenlerde bu konuda bilgi yok. Ya da vergi diliminden vergi indiriminden yararlanacak kadar etkilenmiyoruz, anlamadım...

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