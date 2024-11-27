Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Kasım 2024 20:09
En çok hangi sektörlerden emekli olundu?

Bu konuyla ilgili bir veri var mıdır?

en son eyt yasası yayınlandı.

2,5 milyon emekli denildi.

Özellikle uzman düzeyinde deneyimli hangi sektörlerden emekli olundu?

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