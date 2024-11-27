Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


27 Kasım 2024 20:35
2024 Muvazzaf astsubay alımı ile alakalı.

Merhaba, 26 kasımda başlayan muvazzaf astsubay alımının son başvuru tarihi 16 aralık. 16 aralıktan sonra kaç gün içinde hangi tercihimizin olumlu yada olumsuz olduğu açıklanır? sizce tahminen çağrılar ve mülakat süreci ne zaman olur? sorma sebebim şundan dolayı şubat ayında yedek asb olarak askere gidebilirim duruma göre erteletme işlemi yapacağım. iyi günler


baha3454
Şube Müdürü
27 Kasım 2024 21:03
Konu başlığını neden büyük harf ne neden temin sayfasına açmıyorsun

sd48
27 Kasım 2024 21:04
temin sayfasında cevabı olsa buraya sormam. örneğin 2023 dönemi başvurusu üzerinden 1 ay sonra açıklandı vs gibi bir bilgi öğrenmek istiyorum. ayrıca büyük harfle yazmanın neyi sorun?
baha3454, 41 dk. önce
Konu başlığını neden büyük harf ne neden temin sayfasına açmıyorsun

baha3454
Şube Müdürü
27 Kasım 2024 21:05
burada da cevabını bulamazsın burası tak mensuplarına ozel bir sayfa

sd48
27 Kasım 2024 21:06
şansımı denedim.
baha3454, 39 dk. önce
burada da cevabını bulamazsın burası tak mensuplarına ozel bir sayfa
Toplam 4 mesaj

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