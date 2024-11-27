Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Kasım 2024 21:13
İl içi ve İl dışı şartları nelerdir?

Ben sözleşmeli öğretmenim ve ikinci yılımdayım. Üçünü yılım bittiğinde il içi yapıp dördüncü yılımda il dışı yapabilir miyim?

Çok Yazılan Konular

Uzman ve Başöğretmenlik Takvimi belli olduWhatsApp GruplarıKadro 3 Kişi ama Derslere 2 Kişi Giriyor - Lütfen Yardım24 kasım da bitiyor ama uzman ve başöğretmenlik yoközgür özel uzmanlik basogretmenligi kaldıracak Norm Üstü Resen AtamaNorm fazlası resen atamaSizde de her yer tıklım tıklım norm fazlası öğretmenle mi doldu?Norm fazlası resen il geneli atamaİlçeye resen yok..

Sözlük

aile bağları 1 Arabada bağıra bağıra söylemelik şarkılar 1 Memurlar Net Sözlük Yazarlarının Ruh Halleri 1 kaltak 1 Derinliğini bilmediğiniz sulara baklıklama atlamayınız 2 ilan panosu 1 cennet annelerin ayaklarının altındadır 1 ev topuzu 3 çift kişilikli insan 1 moralin bozulması 3

Son Haberler

Polisi bıçakla yaralayan şüpheliye 21 yıla kadar hapis istemiŞırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki gencin Suriye'de cesedi bulunduOtomobil sulama kanalına uçtu; baba- oğul öldü, anne yaralandıTBMM'de muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi2 ilde eğitime kar engeli

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi