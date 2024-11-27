Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Kasım 2024 21:58
Norm fazlası yanlış kadro açılması mağduriyeti

Eşim sınıf öğretmeni 7 aylık bebeğimiz ve 4 yaşında kızımız var.İlçe emrinden geçen sene geldi ve ilimizin eylül ayında yaptığı norm fazlası atamasında 4 5 okul vardı 1 tanesi merkezdi diğerleri köydü ve merkezdekine 2 kontejyan verilmişti tercih verdi ve 2 kontejyana 2. olarak atandı. Düzenimizi ona göre kurduk. Okula göreve başlamaya gittiğimizde 2. kontejyanın yanlışlıkla açıldığı söylendi. Görevlendirmeyle başka okula başladı. Bu sefer bakanlığın yaptığı kasım norm atamasında önceki atamadan atamasi iptal edilen 35 km 1 tane köy okul okulu gözüküyordu ve en düşük puan olduğu için resen bu okul geldi. Yanlışlıkla 2 kontejyan açılmasindan dolayı yaşadığımız bu mağduriyet için ne yapabiliriz ? (sendikamız yok )


Sevdim-Seni
Genel Müdür
27 Kasım 2024 23:11

Tek açilsaydi ne olurdu.

Veya sizin sonraki tercihiniz neydi.

Diğer senaryolara bakmak lazim.

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