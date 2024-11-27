Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Kasım 2024 23:04
İller arası kadro dağılımı

Merhabalar. Ocak iller arası nakiller yaklaşıyor. Kadro dağılımı nasıl olur bilgisi olan var mı?


Elif.18
Aday Memur
27 Kasım 2024 23:19
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Atanmakisteyenhemsir
Aday Memur
27 Kasım 2024 23:32
ben de cok merak ediyorum insallah yuksek sayida olur
Toplam 2 mesaj

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