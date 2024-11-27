KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


27 Kasım 2024 23:47
Mülkiye hakkında sorularım var

Selamlar, ben üniversite sınavına gireceğim ve hedefim Ankara siyasal bilgiler fakültesi çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri. Bu bölüm hakkında bilgisi olan ve ya mezun olan var mıdır ? Önerir misiniz ? %30 ingilizce hakkında, hazırlık hakkında, ya da kaymakamlık sınavına girmek için denklik gerekiyor mu gibi sorular hakkında beni aydınlatabilecek biri var mı &#128578;

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