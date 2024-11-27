Hagb Kararının Güvenlik Soruşturmasını Olumsuz Sonuçlandırması!

2020 yılında Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması kapsamındaki 1 yıl 15 günlük Hagb kararından dolayı, EGM Memuriyete iade etmedi..Yüz kızartıcı suçlar katogorisinde olmayan ve 1 yıl sonra 5 yıllık denetim süresi dolup tamamen ortadan kalkacak olan bir karara istinaden, sadece bu yüzden Göreve iade etmeme hakkı varmı? Buna karşı açtığım idari davada kullanabileceğim emsal karar yazan olursa sevinirim...

2020 yılında Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması kapsamındaki 1 yıl 15 günlük Hagb kararından dolayı, EGM Memuriyete iade etmedi..Yüz kızartıcı suçlar katogorisinde olmayan ve 1 yıl sonra 5 yıllık denetim süresi dolup tamamen ortadan kalkacak olan bir karara istinaden, sadece bu yüzden Göreve iade etmeme hakkı varmı? Buna karşı açtığım idari davada kullanabileceğim emsal karar yazan olursa sevinirim...