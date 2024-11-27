Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Kasım 2024 23:56
Hagb Kararının Güvenlik Soruşturmasını Olumsuz Sonuçlandırması!
2020 yılında Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması kapsamındaki 1 yıl 15 günlük Hagb kararından dolayı, EGM Memuriyete iade etmedi..Yüz kızartıcı suçlar katogorisinde olmayan ve 1 yıl sonra 5 yıllık denetim süresi dolup tamamen ortadan kalkacak olan bir karara istinaden, sadece bu yüzden Göreve iade etmeme hakkı varmı? Buna karşı açtığım idari davada kullanabileceğim emsal karar yazan olursa sevinirim...

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