SGK Resmen duyuruldu,. Bu hastalıkları olanlar.. Türkiye?de çoğu çalışan, emekli olma beklentisi içersinde bulunduğu amacıyla emeklilik yaşını hesaplamanın yanı sıra daha erken emekli olabilmek amacıyla de yöntemler incelemeye başladı SGK Resmen duyuruldu,. Bu hastalıkları olanlar.. Türkiye?de çoğu çalışan, emekli olma beklentisi içersinde bulunduğu amacıyla emeklilik yaşını hesaplamanın yanı sıra daha erken emekli olabilmek amacıyla de yöntemler incelemeye başladı.İşte erken emeklilik amacıyla yöntemler? Türkiye?deki çalışanlar amacıyla emeklilik, yaş ve prim şartlarına bağlı uzun vadeli bir hedeftir; fakat meşru düzenlemeler, birtakım avantajlarla erken emekliliği olası kılar. ÇOCUK AVANTAJI Kadın çalışanlar amacıyla çocukları üzerinden prim kazanma olanağı bulunuyor. Bu, 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 sene erken emeklilik sağlıyor. Fakat çocukların sigortadan evvelce doğmuş olması gerekiyor. Erkekler amacıyla askerlik vakitlerinin borçlanılması, sigorta giriş tarihini geriye çekerek hem yaş üstünlüğü sağlıyor hem de prim kazanma fırsatı sunuyor. Bu şekilde en az 1 yaş evvelce emeklilik olanağı doğuyor. 10 YIL PRİM YETERLİDİR Kısmi emeklilik adı verdiği yöntemde, 15 sene prim ve 3600 gün sigorta koşuluyla kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşından itibaren emekli olabiliyor. Öncesi amacıyla prim koşulu 4500?e, sene koşulu ise 25?e yükseliyor.
Kaynak : https://www.bilgikesif.com/sgk-resmen-duyuruldu/67465315ee387-2dffredfrdgdgds/
SGK Resmen duyuruldu,. Bu hastalıkları olanlar.. Türkiye?de çoğu çalışan, emekli olma beklentisi içersinde bulunduğu amacıyla emeklilik yaşını hesaplamanın yanı sıra daha erken emekli olabilmek amacıyla de yöntemler incelemeye başladı SGK Resmen duyuruldu,. Bu hastalıkları olanlar.. Türkiye?de çoğu çalışan, emekli olma beklentisi içersinde bulunduğu amacıyla emeklilik yaşını hesaplamanın yanı sıra daha erken emekli olabilmek amacıyla de yöntemler incelemeye başladı.İşte erken emeklilik amacıyla yöntemler? Türkiye?deki çalışanlar amacıyla emeklilik, yaş ve prim şartlarına bağlı uzun vadeli bir hedeftir; fakat meşru düzenlemeler, birtakım avantajlarla erken emekliliği olası kılar. ÇOCUK AVANTAJI Kadın çalışanlar amacıyla çocukları üzerinden prim kazanma olanağı bulunuyor. Bu, 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 sene erken emeklilik sağlıyor. Fakat çocukların sigortadan evvelce doğmuş olması gerekiyor. Erkekler amacıyla askerlik vakitlerinin borçlanılması, sigorta giriş tarihini geriye çekerek hem yaş üstünlüğü sağlıyor hem de prim kazanma fırsatı sunuyor. Bu şekilde en az 1 yaş evvelce emeklilik olanağı doğuyor. 10 YIL PRİM YETERLİDİR Kısmi emeklilik adı verdiği yöntemde, 15 sene prim ve 3600 gün sigorta koşuluyla kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşından itibaren emekli olabiliyor. Öncesi amacıyla prim koşulu 4500?e, sene koşulu ise 25?e yükseliyor.
Kaynak : https://www.bilgikesif.com/sgk-resmen-duyuruldu/67465315ee387-2dffredfrdgdgds/