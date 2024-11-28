Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


28 Kasım 2024 00:50
SGK Resmen duyuruldu,. Bu hastalıkları olanlar...

SGK Resmen duyuruldu,. Bu hastalıkları olanlar.. Türkiye?de çoğu çalışan, emekli olma beklentisi içersinde bulunduğu amacıyla emeklilik yaşını hesaplamanın yanı sıra daha erken emekli olabilmek amacıyla de yöntemler incelemeye başladı SGK Resmen duyuruldu,. Bu hastalıkları olanlar.. Türkiye?de çoğu çalışan, emekli olma beklentisi içersinde bulunduğu amacıyla emeklilik yaşını hesaplamanın yanı sıra daha erken emekli olabilmek amacıyla de yöntemler incelemeye başladı.İşte erken emeklilik amacıyla yöntemler? Türkiye?deki çalışanlar amacıyla emeklilik, yaş ve prim şartlarına bağlı uzun vadeli bir hedeftir; fakat meşru düzenlemeler, birtakım avantajlarla erken emekliliği olası kılar. ÇOCUK AVANTAJI Kadın çalışanlar amacıyla çocukları üzerinden prim kazanma olanağı bulunuyor. Bu, 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 sene erken emeklilik sağlıyor. Fakat çocukların sigortadan evvelce doğmuş olması gerekiyor. Erkekler amacıyla askerlik vakitlerinin borçlanılması, sigorta giriş tarihini geriye çekerek hem yaş üstünlüğü sağlıyor hem de prim kazanma fırsatı sunuyor. Bu şekilde en az 1 yaş evvelce emeklilik olanağı doğuyor. 10 YIL PRİM YETERLİDİR Kısmi emeklilik adı verdiği yöntemde, 15 sene prim ve 3600 gün sigorta koşuluyla kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşından itibaren emekli olabiliyor. Öncesi amacıyla prim koşulu 4500?e, sene koşulu ise 25?e yükseliyor.

Kaynak : https://www.bilgikesif.com/sgk-resmen-duyuruldu/67465315ee387-2dffredfrdgdgds/

Çok Yazılan Konular

Asgari ücretli rahatsızDış PolitikaBireysel kredi kartı borcu 2,5 kat arttı.

Sözlük

cumhuriyetçi 2 Arabada bağıra bağıra söylemelik şarkılar 1 moralin bozulması 3 ne yesem sendromu 1 araba camının buharlanması 2 gamsız kişi 1 araba kullanan kadınlar 2 Ev işlerinden anlayan erkek 3 analar insandır biz insanoğlu 2 eller deliye hasret biz akıllıya 1

Son Haberler

Kültür Bakanlığı orkestra sanatçıları, belediyelerin memur kadrolarına naklen geçebilirler mi?Sağlık Sigortasında Öğretmenlere Özel %10 İndirim!28 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıklarıİçişleri Bakan Yardımcısı Turan: Kayyum eleştirileri terör söylemleriyle paralelHakimin, savcı eşiyle yakaladığı ağır ceza başkanı balkondan atladı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi