Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Kasım 2024 01:08
ziraat süper şube
merhaba eşim sağlık personeli maaşı ziraatten alıyor. süper şubeye geçme durumu oluyormu. geçen oldumu

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