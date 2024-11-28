Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


28 Kasım 2024 01:26
399 dan 4b ye geçiş
399 a tabi ziraat teknikeri sağlık bakanlığı alımında 3 yıl şartına takılır mi

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