Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


28 Kasım 2024 02:08
Bu markaları sakın almayın evinizde varsa atın.

Bakanlık butona bastı ve tek tek hile yapan firmaları açıkladı. Hile kullanan yağ markaları bildirildi?Tarım ve Orman Bakanlığı?nın uzun süredir beklenilen tağşiş listesi nihayet yayınlandı. Yapılan kapsamlı denetimler sonucu, çoğu zeytinyağı markasında tohum yağları ile karıştırma gibi ciddi hilelerin bulunduğu meydana çıktı. Tüketicileri yanıltmak suretiyle düşük kaliteli zeytinyağlarının pazara sürüldüğü belirleme edildi. Bakanlığın açıkladığı listeyle eş güdümlü, tüketicilerin kaliteli zeytinyağı seçebilmeleri amacıyla ilgi etmeleri gereken birtakım mühim noktalar da gündeme geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, uzun bir aradan sonra besin pazarında yaşanan sahtecilik hadiselerinı gözler önüne seren tağşiş listesini güncelledi. Bu kez mercek altına alınan zeytinyağı pazarında, çoğu üründe tohum yağları ile karıştırma gibi ciddi hilelerin bulunduğu belirleme edildi. Tüketicilerin sıhhatli ve itimat edilir mamüllere ulaşabilmesi amacıyla hazırlanan liste, sektörde büyük yankı uyandırdı. ZEYTİNYAĞLARINA TOHUM YAĞLARI KARIŞTIRILMIŞ Zeytinyağı fiyatlarındaki artışla eş güdümlü, birtakım vicdansız üreticiler, kar marjlarını çoğaltmak amacıyla zeytinyağına tohum yağları karıştırarak tüketiciyi yanıltmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı?nın yayınladığı tağşiş listesinde, ?natürel sızma? olarak satılan çoğu ürünün, gerçekten düşük kaliteli yağlarla karıştırıldığı belirleme edildi. Bu durum, hem tüketicilerin sağlığını tehdit ediyor hem de zeytinyağı sektörünün itibarını zedeliyor.

Kaynak : https://www.bilgikesif.com/yaglarda-yeni-hileler/6745e0640cef4-2dffredfrdgdgds

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