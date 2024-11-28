Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Kasım 2024 02:22
Vardiyada çalışan ikm nın iletişim hakkı

Belki milyon defa konuşulmuştur ama yine de hatırlatmakta fayda var. Vardiyacının neden anaysal bir hak olan iletişim hakkı yoktur bunun sorgulanması gerek. Kimse bu konuda hiçbir öneride bulunmuyor. Mesela vardiyacının neden günde yarım saat telefona çıkma hakkı yoktur? Ya da neden bloklarda istediği zaman konuşabileceği bir telefon yoktur? İdari katta, ziyarette ya da açıkta memurlar cebinde telefon rahatına bakarken vardiyacılar neden hiçbir hakka sahip değildir bu konuda merak ediyorum.

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