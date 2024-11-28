KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


28 Kasım 2024 08:11
Milli Savunma Bakanlığı Memur Alımı (Elektrik Mühendisliği)

Arkadaşlar *Elektrik Mühendisliği mezuniyeti şartlı ilanda herkesin 1 tercih hakkı var. 7 adet elektrik mühendisi ilanı var ve 10 katı sözlü mülakata çağırıyorlar.

Telegram grubunda toplanıp puan ve tercih işbirliği yapalım.

Elektrik Mühendisi olup kpss'ye girenleri gruba bekliyoruz.

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