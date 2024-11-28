Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Kasım 2024 08:21
Sözleşme Yenilememe

Arkadaşlar şuan zabıt katibi olarak görev yapmaktayım fakat sözleşmemi yenilemeyeceğim şimdiden bildirmem gerekir mi ?

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