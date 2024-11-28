Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Kasım 2024 09:19
Tasarruf tedbirleri

Tasarruf tedbirleri semineri 30 Kasım sondu ama sistemde bulamadım. İzlemesem sorun olur mu?

Çok Yazılan Konular

Uzman ve Başöğretmenlik Takvimi belli olduKadro 3 Kişi ama Derslere 2 Kişi Giriyor - Lütfen YardımWhatsApp GruplarıNorm fazlası resen il geneli atamaNorm Üstü Resen AtamaNorm fazlası resen atamaİstanbul gaziosmanpaşa promosyonSizde de her yer tıklım tıklım norm fazlası öğretmenle mi doldu?İlçeye resen yok..Yeni Atanan Öğretmen Soruları

Sözlük

ev topuzu 2 eskiden sözlükte gün yapılması 3 gözden düşmek 1 araba kullanan kadınlar 2 ucuz hayatlar ülkesi 2 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 7 analar insandır biz insanoğlu 2 yolun açık olsun 1 uzak durulacak insan tipleri 1 cumhuriyetçi 2

Son Haberler

Altının gramı 2 bin 938 liradan işlem görüyorKastamonu'da evde çıkan yangında baba ve engelli oğlu öldüAraç şarj noktası sayısı ekimde yüzde 4,09 arttıKahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem'Yenidoğan çetesi' davasında dokuzuncu gün

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi