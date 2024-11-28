Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Kasım 2024 09:22
Bu en son mazeret ataması sonrası ataması yapılan var mı?
En son açıklanan mazeret sonuçlarından sonra ataması yapılan var mı?

BY-MUHASEBECİ
Aday Memur
28 Kasım 2024 10:43
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Toplam 1 mesaj

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