Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Kasım 2024 09:58
Devlet memuruna farklı işler yaptırmak

Arkadaşlar bir düz memura,geçici de olsa kapıdaki güvenlik kulübesinde bekleme işi verilebilir mi? Güvenlikçi izinli olduğu için,izin süresince memur çekmek doğru mudur?

İkinci olarak da; Başka hizmet sınıfından birinin çekilmesi doğruysa da illa en düşük statüdeki kişi mi çekilmelidir?


murat_326
Şube Müdürü
28 Kasım 2024 10:08

1.soruna cevap yhs sinifindaysan kulubede beklersin

2.sorunun cevabi çekilme derken acarmisin


melihatalay
Aday Memur
28 Kasım 2024 10:13

1.soruma istinaden; GİH sınıfında düz memurum.Güvenlikçiler ise GİH değil diye biliyorum,doğru mudur?

2.soru; çekme ifadesi biraz halk ağzıyla oldu.Göreve getirilme,iş verme anlamında söyledim.Güvenlikçi yok diye memur çekebilirler mi derken,güvenlik pozsiyonuna geçici de olsa memur getirebilirler mi anlamında söylemek istemiştim.

murat_326, 43 dk. önce

1.soruna cevap yhs sinifindaysan kulubede beklersin

2.sorunun cevabi çekilme derken acarmisin


Software3ngineer
Aday Memur
28 Kasım 2024 10:23

Resmi gazetede 26/11/2024 tarihinde yayınlanan "Rehberlik, Teftiş ve Denetim Faaliyetlerinin

Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesi" genelgesinde ki 3. maddeyi okursanız sizin için daha aydınlatıcı olur. Aşağıda linkinide bırakıyorum.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/11/20241126-3.pdf

melihatalay, 38 dk. önce

1.soruma istinaden; GİH sınıfında düz memurum.Güvenlikçiler ise GİH değil diye biliyorum,doğru mudur?

2.soru; çekme ifadesi biraz halk ağzıyla oldu.Göreve getirilme,iş verme anlamında söyledim.Güvenlikçi yok diye memur çekebilirler mi derken,güvenlik pozsiyonuna geçici de olsa memur getirebilirler mi anlamında söylemek istemiştim.


melihatalay
Aday Memur
28 Kasım 2024 10:36

3.maddeden çıkarmamız gereken sonuç nedir hocam? Verilen tüm görevlerin yerine getirilmesi mi,niteliklere uygun görevler verilmesi mi? Bence bu maddeye bakarak,sorularıma net cevap bulunamaz hocam ama teşekkür ederim cevabınız için.

Software3ngineer, 28 dk. önce

Resmi gazetede 26/11/2024 tarihinde yayınlanan "Rehberlik, Teftiş ve Denetim Faaliyetlerinin

Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesi" genelgesinde ki 3. maddeyi okursanız sizin için daha aydınlatıcı olur. Aşağıda linkinide bırakıyorum.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/11/20241126-3.pdf

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