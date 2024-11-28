Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Kasım 2024 10:10
Öğretmenlikten memurluğa geçiş.

Öğretmenlikten düz memurluğa geçiş için nasıl bir yol izlenmeli? Olabilir ligi mümkün müdür


m.r_f
Memur
28 Kasım 2024 10:49

https://forum.memurlar.net/konu/2574120/1.sayfa

Bu başlıkta baya konuşuldu. Ünvan değişikliği, Müdür-Müdür yardımcılığı ve Sağlık mazeretine bağlı geri hizmete çekilme talebi gibi seçenekler var. İsterseniz bi inceleyin.

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