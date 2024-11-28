Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


28 Kasım 2024 10:14
Kadro başvuru şartı

Arkadaşlar merhaba. X üniversitesinin açtığı kadroda SSCI indeksli yayınları olmak şeklinde bir şart mevcut. Adayın 1 adet SSCI yayınının olması yine elenme sebebi midir?

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