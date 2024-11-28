Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Kasım 2024 11:35
Yeniden Değerlendirme %49,93

IMEI kayıt ücreti, B sınıfı ehliyet harcı, Araç muayene ücreti, 3 yıl ve üzeri pasaport harcı ve Yurtdışı çıkış harcı dün resmi gazetede yayımlanarak %49,93 olarak zamlandı. güncellenmiş... yersen Önceden bu harçların artışları memur ve memur emeklisi zam oranına göre artıyordu. Düz mantık ve basit matematik ile bakarsak 2025 ocak maaşlarımıza en az %49,93 oranda bir artış yapılması gerekir. Devlet kendi alacağına gerçek enflasyon farkı oranında artış yaptı... Memur ve memur emeklilerine gelince onlar ali yalçın denen kukla yüzünden %9 mu alacağız 10 mu yoksa 12 çıkar 15 e yuvarlanır mı diye kara kara düşünsün... Uyan memur milleti uyan da üye olduğuna utan!


MaDMaxiBo
Daire Başkanı
28 Kasım 2024 13:55

akıl sır ermiyor, çok karmaşık yapmışlar.

yd oranı yüzde 45 ama memura verilecek zam %19,5 + % 12 toplasan % 33 ediyor. hangisi enflasyon ?


meeemurrbeyy
Memur
28 Kasım 2024 14:00

Hocam bunların matematiği kendilerine farklı vatandaşa farklı çalışıyor.

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