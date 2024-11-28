Tekniker arkadaşlar kamuda neler yapıyor?

Arkadaşlar iyi günler. Ben önlisans Elektrik bölümü mezunuyum. Üniversitede biliyorsunuz ki 2 yılda pek bir şey öğrenmek mümkün değil üstüne bir de teorik dersler gördüğümüz için uygulamalı işlerde donup kalıyoruz. Bunu çoğu makine, bilgisayar veyahut başka tekniker bölümü mezun arkadaşlarım da söylemekte. Benim merak ettiğim kamuya "Tekniker" unvanı ile atandığımızda direkt arızaları veyahut ciddi uygulama bilgisi isteyen işlere başlatıyorlar mı yoksa bir eğitim süreci gibi bir şey oluyor mu? Benim tahminim pek eğitim süreci olmuyordur ama bir de sizden duymak istedim bilgisi olan vardır belki herkes yararlanır.