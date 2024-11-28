KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


28 Kasım 2024 12:30
Yedek astsubay sözleşmeli astsubay olabilir mi?

Arkadaşlar merhaba yedek astsubaylar sözleşmeli astsubayliga geçiş yapabiliyor mu?

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