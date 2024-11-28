Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Kasım 2024 12:55
CTE Yıpranma

Cezaevinde 2017 ağustos ayında yıpranma hakkı verildi.O dönem sozlemeli olarak çalışıyorduk.2023 Nisan ayinda kadrolu olduk ve 2023 ve 2024 yılı için ayrı ayrı fhz gün sigortamiza eklendi.Merak ettiğin konu sozlemeli iken 2017-2023 arası dönemde fhz gün yani yipranma nasıl sigortamiza eklenecek.Benimle aynı durumda ilanlarin cevaplarubi bekliyorum

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