Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Kasım 2024 13:15
Adalet hizmetleri Sınıfı
Arkadaşlar bengü Türk tv programına katılan Türk büro sen genel başkanının açıklaması oldu.Yakın zamanda Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacakmış inşallah özlük hakları iyitleştirilir,Adliye personeli ve ceza infaz kurumları personelinin.Bu konu hakkında bilgisi ve duyumu olan bu başlık altında paylaşalım.

E.Kayı Han
Editor
28 Kasım 2024 13:48

Bu hususta Antalya da geçen hafta bilgilendirme yapıldı bakanlık tarafından. Çalışmalar tamamlandı. Cumhurbaşkanımızın onayına sunuldu dedi. Hatta detay dahi verildi. Örneğin teknik hizmetler sınıfında bulunan teknisyenler vebenzeri adalet hizmetleri sınıfına geçmeyecekler denildi.

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