Adalet hizmetleri Sınıfı

Arkadaşlar bengü Türk tv programına katılan Türk büro sen genel başkanının açıklaması oldu.Yakın zamanda Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacakmış inşallah özlük hakları iyitleştirilir,Adliye personeli ve ceza infaz kurumları personelinin.Bu konu hakkında bilgisi ve duyumu olan bu başlık altında paylaşalım.

Arkadaşlar bengü Türk tv programına katılan Türk büro sen genel başkanının açıklaması oldu.Yakın zamanda Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacakmış inşallah özlük hakları iyitleştirilir,Adliye personeli ve ceza infaz kurumları personelinin.Bu konu hakkında bilgisi ve duyumu olan bu başlık altında paylaşalım.