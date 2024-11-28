Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


28 Kasım 2024 13:16
renk körlüğü
msb veya kuvvet komutanlıkları bünyesine sivil memur olarak girişte renk körlüğü sorun oluyor mu?

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