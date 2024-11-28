KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Kasım 2024 13:30
kpss b de yaş sınırı
Kpss b atamalarda yaş sınırı

elk muhendis
Şef
28 Kasım 2024 13:54

yok.


elk muhendis
Şef
28 Kasım 2024 13:58

ilanlı alımlarda istenirse yaş sınırı olabilir.

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