Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


28 Kasım 2024 13:35
Unvan Değişikliği Bilgisayar Programcılığı soru itirazları

10 Kasımda gerçekleşen sınavda Bilgisayar Teknikerliği için soru itirazında bulunan ve olumlu geri dönüş alan varsa cevaplayabilir mi ?

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