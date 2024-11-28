Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Kasım 2024 13:37
İdare Mahkemesi ile İlgili

Savunmaları bitmiş Eylül ayında Hakime gitmiş bir yolluk davam var. UYAP'ta dün tarihli MERNİS adresimi gösterir evrak girilmiş görünüyor. Düzenleyen Üye 191.xxx sicilli yazıyor. Birinci sorum bu sicil Hakim mi Katip mi oluyor, diğer sorum görünürde dosyanın hangi aşamada olduğunu tahmin edebiliyor musunuz, acaba karar çıktı tebligat için mi adres girilmiş yoksa harcırahta adres önemli ya onla alakalı mı?


Adliyeci
Şef
28 Kasım 2024 13:42

dosyaya karar verilmesi için 6 ay süre var, tebligat için girilmemiştir.


Memurilanlari
Aday Memur
28 Kasım 2024 13:58

Umarım 4 ay daha beklememe gerek kalmaz teşekkürler.

Adliyeci, 23 dk. önce

dosyaya karar verilmesi için 6 ay süre var, tebligat için girilmemiştir.

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