Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Kasım 2024 13:50
Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersi katiplik için yeterli mi?

Merhaba arkadaşlar transkriptte belirtilen Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersi Bilgisayar sertifikası yerine geçiyor mu?

Katiplik için bu dersi göstersem olur mu

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