Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


28 Kasım 2024 14:06
Diyanet bir kurum mu yoksa değil mi ?

Adana'da cami içerisinde 16 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanan imam hayatını kaybetti.

Bu haberle ilgili diyanetten herhangi bir açıklama var mı ? yok değil mi. çünkü diyanet bir kurum değil. merdivenaltı derme çatma Kurum süsü verilmiş bir baraka.

Kendi personeline sahip çıkmadığı için diyanetin tüm yöneticilerinden tiksiniyoruz. Lanet olsun sizin gibi yöneticilere.

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