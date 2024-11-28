Diyanet bir kurum mu yoksa değil mi ?

Adana'da cami içerisinde 16 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanan imam hayatını kaybetti.

Bu haberle ilgili diyanetten herhangi bir açıklama var mı ? yok değil mi. çünkü diyanet bir kurum değil. merdivenaltı derme çatma Kurum süsü verilmiş bir baraka.

Kendi personeline sahip çıkmadığı için diyanetin tüm yöneticilerinden tiksiniyoruz. Lanet olsun sizin gibi yöneticilere.