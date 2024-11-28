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Editörler : supporters.


28 Kasım 2024 14:12
ElvesTOON kim? Herkes onu konuşuyor!"
*"Eskiden internette dolaşan, Masal Yani FairyTalle adında bir müzik vardı. ElvesTOON Bir Türk üretmişti O kadar etkileyiciydi ki dinleyen herkes kendi hikayesini yazmış gibiydi. Fakat ne olduysa bu parça bir anda ortadan kayboldu. Ne zaman dinlemek istesem hiçbir yerde bulamıyorum. Bu müziği hatırlayan ya da arşivinde saklayan biri var mı? Buldum diyorsanız lütfen bana da atın, çok makbule geçer. ElvesTOON kanalına saldırı yapılmış diyolar o yüzden mi kaldırıldı lütfen yardımcı olun sanatçıya nasıl ulaşabilirim

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28 Kasım 2024 14:51

"ElvesTOON müzisyeninin 'Masal' ve 'Gurur' parçalarını çok severdim ama kaldırılmış.

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Nevi şahsına münhasır3 Harf Oyunu.slx:)))Kelime türetmece oyunuSon iki harften kelime bulma oyunuKendime park yapıcam..kumda oynıcam...2Yemek Ücretleriİsterdim kiElvesTOON kim? Herkes onu konuşuyor!"Gececi tayfa

Sözlük

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