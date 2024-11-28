Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


28 Kasım 2024 17:02
Memurluktan ihraç, göreve iade ve emeklilik

İçişleri ydk nca memurluktan ihraç edildim. Yd li dava açacağım. Yd lı dava ve karar süreleri hakkında bilgisi olan arkadaşlar bilgi vermesini rica ediyorum. Ayrıca bu süreçte emekli olup sonrasında göreve iade alırsam emekli olduktan sonra göreve başlayabiliyor muyum ? Süreç hakkında bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim.


muallimmm4638
Memur
28 Kasım 2024 17:13
..

muallimmm4638
Memur
28 Kasım 2024 17:15
ilk sorunun cevabı : süre belirsiz yd 1-2 ayda belli oluyormuş esası artık şehrine mahkemesine göre değişiyor. burdaki insanlardan çıkardığım sonuç yani belli aralığı resmiyette var uygulamada yok. ikinci sorun : burda bi başlıkta görmüştüm arayıp bulursun o başlığı. örneği varmış yani polisti

Babayagaaa
Aday Memur
28 Kasım 2024 19:28

Teşekkür ederim kardeşim. Konuyu araştıracağım. Benim merak ettiğim; oldu ki yd ret aldım. Ret cevabına istinaden bir üst mahkemeye itiraz ettim. İtirazım da kabul edilmedi. O zaman bildiğim kadarıyla dava esastan görülüyor. İşte tüm bu süreçler ortalama kaç gün veya ay sürer. Disiplin affı 2023 görüşülmesine rağmen bu konuda bir gelişme yok benim görüşüm ak partiyi tanıyorsam seçime kadar çıkarmaz bu kanunu

muallimmm4638, 2 saat önce
ilk sorunun cevabı : süre belirsiz yd 1-2 ayda belli oluyormuş esası artık şehrine mahkemesine göre değişiyor. burdaki insanlardan çıkardığım sonuç yani belli aralığı resmiyette var uygulamada yok. ikinci sorun : burda bi başlıkta görmüştüm arayıp bulursun o başlığı. örneği varmış yani polisti
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