Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


28 Kasım 2024 17:16
6225 kodu

Arkadaşlar merhaba 6225 kodu üniversite ve e devlet onaylı sertifikada da geçerli mi ? İnternette bunla ilgili bir madde bulamadım


banty
Aday Memur
28 Kasım 2024 19:15

kesin değil. üni kurumları yök onaylı meb onaylı değildir yazıyor bazılarında. kesin olsun diye meb halk eğitimden alın

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