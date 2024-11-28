Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


28 Kasım 2024 17:19
BİR SORUM VAR

MERHABA. işyerimde 10. meslekte 14. senem. mevcut işyerimde arkadaşlarla aram birçok sebepten ötürü bozuk ve konuşmayı da onlarla artık düşünmüyorum. hatalar büyük ve karşılıklı ama çok yalnızlık çektiğim gerçek. sosyalleşmemi ve yalnızlık çekmemin önüne geçecek neler tavsiye edersiniz ???

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