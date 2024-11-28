özürlü kadro

s a ben özürlü kadrosunda muasır olarak çalışmaktayım ancak gözden özürlü olduğum için artık evrakları okumakta zorluk çekiyorum acaba talep etsem beni adliyenin başka bir yerinde görevlendirilir miyim

s a ben özürlü kadrosunda muasır olarak çalışmaktayım ancak gözden özürlü olduğum için artık evrakları okumakta zorluk çekiyorum acaba talep etsem beni adliyenin başka bir yerinde görevlendirilir miyim