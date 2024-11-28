Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Kasım 2024 17:45
özürlü kadro
s a ben özürlü kadrosunda muasır olarak çalışmaktayım ancak gözden özürlü olduğum için artık evrakları okumakta zorluk çekiyorum acaba talep etsem beni adliyenin başka bir yerinde görevlendirilir miyim

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