MSB Sözleşmeli Personel Alımı Hk.

Son açılan 1000 kişilik personel alımının kadro detayları ve çalışma şartları hakkında bilgilendirme yapabilecek var mıdır ? Ben elektrik elektronik müh. başvurusu için sorayım sorularımı. Askeri fabrikalarda mı çalıştıracaklar yoksa birliklerde mi çalıştıracaklar ? Maaşı, statüsü vs ne olacak bilen arkadaşlar yorum yapabilirse sevinirim.

Son açılan 1000 kişilik personel alımının kadro detayları ve çalışma şartları hakkında bilgilendirme yapabilecek var mıdır ? Ben elektrik elektronik müh. başvurusu için sorayım sorularımı. Askeri fabrikalarda mı çalıştıracaklar yoksa birliklerde mi çalıştıracaklar ? Maaşı, statüsü vs ne olacak bilen arkadaşlar yorum yapabilirse sevinirim.