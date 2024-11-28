KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Kasım 2024 17:45
MSB Sözleşmeli Personel Alımı Hk.
Son açılan 1000 kişilik personel alımının kadro detayları ve çalışma şartları hakkında bilgilendirme yapabilecek var mıdır ? Ben elektrik elektronik müh. başvurusu için sorayım sorularımı. Askeri fabrikalarda mı çalıştıracaklar yoksa birliklerde mi çalıştıracaklar ? Maaşı, statüsü vs ne olacak bilen arkadaşlar yorum yapabilirse sevinirim.

Salim güngördü
Aday Memur
28 Kasım 2024 18:01
Elektrik elek. müh. kadrolarına başvuru yapacağım. Çalışma şartları, maaşları vb hakkında bilgi sahibi olan var mı? Sivilden aldıkları mühendislere ne iş yaptırıyorlar içeride, askeri fabrikalarda mı çalıştırıyorlar yoksa farklı işlerde mi ? İşçi-mühendis kavramı var o tanımda mı çalıştıracaklar ben birşey anlamadım o sebeple soruyorum ? Yardımcı olabilecek varsa sevinirim

ers93
Aday Memur
28 Kasım 2024 18:36
Büro pers. önlisanslar çok önemli olduğu için hep onlardan almışlar
Toplam 2 mesaj

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