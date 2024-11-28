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Editörler : supporters.


28 Kasım 2024 17:53
Banka borç yapılandırma

Arkadaşlar kredii kartı borcumu yapılandırdım fakat taksitleri ödemekte zorluk çekiyorum. Bu yapılandırmanın üzerine tekrar yapılandırma yapmam mümkün olur mu böyle bir uygulama var mı bilginiz


Adanali2801
Aday Memur
28 Kasım 2024 18:53

Var hocam 6 defaya kadar var ama ilk taksit odemen gerek her zaman sonra yapilandiriyorlar benyaptım

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