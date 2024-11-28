Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Kasım 2024 18:56
Çalışabilir raporu aldıktan sonra sağlık ocağından rapor alınabilir mi?

Merhaba. 32.hafta çalışabilir raporu aldıktan sonra herhangi bir sağlık probleminden dolayı sağlık ocağından 1-2 günlük rapor almak sorun yaratır mı, çalışabilir raporuma bir şey olur mu? Daha önce bu durumu deneyimlemiş olan biri varsa beni aydınlatabilir mi?


Sevdim-Seni
Genel Müdür
28 Kasım 2024 19:03

sorun olmaz,

ikisi farklı şeyler..


nsad34
28 Kasım 2024 19:05

Nerede okuduğumla emin olmamakla beraber çalışabilir raporunun iptal olacağına dair bir şeyler okumuştum da o yüzden sormak istedim. Teşekkür ediyorum.

Sevdim-Seni, 31 dk. önce

sorun olmaz,

ikisi farklı şeyler..

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