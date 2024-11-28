KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


28 Kasım 2024 19:30
Ön sağlık bilgi formu

Ön sağlık Bilgi formunu yanlış doldurursak sıkıntı yaşar mıyız biglisi ve tecrubesi olan bilgilendire bilirmi?

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Sözlük

AFT 1 Sorular sadece cevabı duymak isteğiyle varolurlar 2 analar insandır biz insanoğlu 2 duşta sıcak suyu kasa şifresi girer gibi ayarlamaya çalışmak 2 yolun açık olsun 1 gözden düşmek 1 yemek yapan bulaşık yıkayan yerleri silip süpüren erkek 5 eller deliye hasret biz akıllıya 1 Derinliğini bilmediğiniz sulara baklıklama atlamayınız 5 söylemek isteyip de söyleyemediklerim 3

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