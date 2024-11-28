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Editörler : oto-danisman-expert


28 Kasım 2024 19:34
C 200 & BMW X 6 MI

Arkadaşlar s.a 1500,1600 TL bandında bir araç düşünüyorum aklımda 2017,2018 Mercedes C 200 mu yoksa 2011,2012 BMW X 6 mı ne dersiniz yorumlarınızı bekliyorum

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2023 model hatchback için ne önerirsiniz?

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