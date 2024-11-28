Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


28 Kasım 2024 19:52
Disiplin Cezası Nedeniyle Uzman ve Baş Öğretmen Yapılmayan Öğretmenler

Konunun Takdimi:

Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce söz verdiği gibi Öğretmen Meslek Kanunu çıkardı. 10 yılını dolduranlara Uzman Öğretmen, Uzman Öğretmenlikte 10 yılını doldurana (Daha sonra bu, 20 yıllık öğretmen diye değiştirildi.) Baş Öğretmen unvanı verileceğini yasa ile kayıt altına aldı. Ama kıdem cezası olan öğretmenlere, dosyadan bu cezaları kalkana kadar bu hakkı tanımadı.

Cezası nedeniyle bu unvanları ve unvanların getirdiği ek ücretleri alamayan öğretmenler, bu forum sayfalarında memur disiplin cezaları kalksın, başlığı altında memur disiplin cezalarını kaldırıp bu unvanları almak için uğraş verip durdular.

Tabii herkes bu cezaların kalkmasını ister. Ama ülkede bir cezasızlık algısı var. Atılmak üzere olup bir alt ceza verilenler var, 15 Temmuz nedeniyle atılanlar veya başka ceza alanlar var, memur affı, olsun ama ülkenin konjonktür olarak alacağı yol çok uzun görünüyor. Ayrıca muhalefeti de içine lana bir çalışma ve anlayış birliği zemini de gerekiyor. Ülke, bir Öcalan tartışması ve bunun doğal sonucu olan Genel Af tartışmalarına da girdi. Bu tartışmalar bitmeden memur affı zor görünüyor. Tabi ona da destek vereceğiz ama sabah akşam yalvarmanın bir anlamı yok.

Artık sendikalar bile cevap vermiyor, CİMER bile kopyala - yapıştır cevaplar veriyor. Sıkmanın anlamı yok. Gayret olsun ama düzeyli.

Şu an cezalı ve unvan alamayan öğretmenler olarak bu ÖMK'ya geçici madde eklenmesi için çalışmak bizim için daha faydalı gibi görünüyor. Bir affa gerek olmadan hatta ÖMK'da kıdem cezası olanlara Uzman Ve Baş öğretmenlik unvanı şartı bile olmadan bir geçici madde ile bu ceza alan öğretmenlerin mağduriywtleri giderilebilir.

Bu geçici madde şöyle olabilir:

"ÖMK'nın yaıyımlandığı tarihten itibaren kıdem cezası alanlar uzman ve baş öğretmen olamazlar."

Böylece MEB'in sizi uyarmıştık, demesinin yolu açılır.

Bu sayfaya destek olalım.


freef
Daire Başkanı
28 Kasım 2024 19:54

Cezası olan öğretmenler disiplin cezası için mücadelelerine devam etsinler ama ÖMK için bunun yanında ayrıca bir mücadeleye gerek vardır.

Aşağıdaki metni, her defasında ufak tefek değişikliklerle ilgili yerlere (CİMER, sendikalar, eğitim yazarları, MEB, Mili Eğitim İl Müdürlükleri, haber sitelerine) falan göndermeliyiz.

Metin şu:


freef
Daire Başkanı
28 Kasım 2024 20:00

Bizler Öğretmen Meslek Kanunu ile mağdur edilmiş bir grup öğretmenleriz.

Bilindiği gibi 2022 yılında çıkarılan Öğretmen Meslek Kanunu ile 10 yıllık öğretmen, Uzman Öğretmen; 20 yıllık öğretmen ise Baş Öğretmen olabilme hakkını elde ediyordu. Bunun için sınavı geçme, 300 ila 500 saat arası belli konularda

eğitim alma ve dosyasında kıdem cezası olmama şartı vardı. Önce sınav şartı kaldırılmış olup, sonra baş öğretmen olmak için uzman öğretmenlikte 10 yıl bekleme şartı kalktı, şimdi ise 300- 500 saatlik eğitimler kalkmak üzeredir.

Ama kıdem cezası şartı kaldığı için az sayıda öğretmen mağdur edilmekteyiz. Ve bizimle aynı işi yapan yan sınıftaki öğretmen uzman öğretmen veya baş öğretmen olabilirken bizler bu hakkı elde edememekteyiz.

Kıdem cezaları 10 yıl dosyada olduğu için 2024'te geriye gidersek 2014'e kadar alınan cezaları kapsamaktadır. Bu cezaları alan öğretmenlerin, uzman ve baş öğretmenlikten gelen 5-10 bin Tl geliri elde edememesinde devlete ne gibi fayda vardır; anlayamamaktayız. Okulda aynı derse girip, aynı projeleri yapıp, aynı komisyonlarda yer alan bizler, diyelim bir arkadaşla veya amirle bir konuda sorun yaşadık diye bu cezanın altında kalmamız düşünülemez. Bu durum eşit işe eşit ücret, anayasal kuralına aykırıdır ve bizi motivasyon olarak olumsuz etkilemektedir.

Zaten bu ceza ile kıdem ilerlemesinden 1 yıllığına yararlandırılmadık, bu ceza ile yönetici ve diğer görevlere yükselmemiz yasak ve şimdi ise sonradan (2022)'de gelen yeni bir kanun ile tekrar cezalandırılmaktayız. Sonradan çıkan bir kanunla, verilmiş haklardan yararlanamamak; kanunların geriye uygulanamaz, bir suça bir ceza olur, evrensel kurallarını aykırıdır. Milli eğitim Bakanlığı, bu tip cezaları alanları caydırmak istiyorsa, eşitlik, adalet ve insan hakları adına kanunu yayımladığı tarihten itibaren uygulamalıdır.

Yukarıda belirttiğimiz gibi 2022'de uygulanmaya başlayan bu ÖMK'da geçen uzman ve baş öğretmen olmaya engel teşkil eden kıdem cezalarını alanların ne kadar suçlu oldukları da tartışmalıdır. 2014 ve sonrasında ceza alanların bir kısmı 15 Temmuz öncesi ceza alanlardır. Bu öğretmelere soruşturma teklif eden, yapan veya uygulayan amirlerin tamamı MEB tarafından görevden alınmış, bir kısmı cemaat soruşturmasından meslekten ihraç edilmiş, hatta mahkemelerde ceza veren hakimlerin bile önemli bir kısmı görevden el çektirilmiş iken bu kıdem cezaları alanlara "Yapmasaydınız, cezanızı çekin." gibi, söylemlerle onların maaşlarında ve unvanlarındaki olumlu değişikliğe neden engel olunmak istenmektedir. 15 Temmuz sonrası zamanda ise alınan cezalar bire ne terör suçudur ne de yolsuzluk falan gibi yüz kızartıcı suçlardır. Bunları yapan zaten meslekten atılmaktadır. Bizim affolmayan ne suçumuz vardır. Bunların bile önemli bir kısmı tartışmaya açık olmakla birlikte öğretmenlik mesleğini, sınıftaki başarı ve öğretmenin bilgi artı tecrübesini kısıtlayan engelleyen şeyler değildir. Üstelik 2005'teki yönetmeliğe göre ve şu saatten sonra uzman ve baş öğretmen olan ve olacak olanların bu kıdem cezasını almaları, onların unvan ve maaşında bir gerilemeye neden olmadığı ve olmayacağı açıktır. Bu da

ayrı bir eşitlik ilkesi ihlalidir.

ÖMK'ye eklenecek bir geçici madde ile cezalı öğretmenlerin uzman ve baş öğretmen olamaması sorunu çözebilir. "Bu kanun, yayımlandığı tarihten itibaren geçerlidir. İlgili cezaların; uzman ve baş öğretmen olmaya engel teşkil etmesi, bu yayım tarihi itibariyledir."

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Ele GeçirilmesiMemurluktan ihraç, göreve iade ve emeklilikDisiplin Cezası Nedeniyle Uzman ve Baş Öğretmen Yapılmayan ÖğretmenlerHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarCeza olur mu (cinsel)disiplin soruşturma süresiJandarma yüksek disiplin kuruluÜniversitelerde Memur Olarak Çalışan ve YÖK'te Disiplin Soruşturması Olan Arkadaşlar BurayaJATEK / Askeri okula başvurusu bulunanlar hk soruşturma

Sözlük

erkekler ne ister 1 AFT 1 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 7 cennet annelerin ayaklarının altındadır 1 eskiden sözlükte gün yapılması 1 Derinliğini bilmediğiniz sulara baklıklama atlamayınız 5 gözden düşmek 1 Greta thunberg 1 uzak durulacak insan tipleri 1 ev topuzu 2

Son Haberler

Elektrik sobasının düşmesi sonucu evde yangınKonya'da doğal gazdan zehirlenen yaşlı çift evlerinde ölü bulunduAmatör futbolda 'yaş statüleri' değişti'Sahih dini bilgileri içeren 'yapay zeka chatbotlar' geliştirilmelidir'Balıkesir'de 11 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakalandı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi