Disiplin Cezası Nedeniyle Uzman ve Baş Öğretmen Yapılmayan Öğretmenler

Bizler Öğretmen Meslek Kanunu ile mağdur edilmiş bir grup öğretmenleriz.
Bilindiği gibi 2022 yılında çıkarılan Öğretmen Meslek Kanunu ile 10 yıllık öğretmen, Uzman Öğretmen; 20 yıllık öğretmen ise Baş Öğretmen olabilme hakkını elde ediyordu. Bunun için sınavı geçme, 300 ila 500 saat arası belli konularda
eğitim alma ve dosyasında kıdem cezası olmama şartı vardı. Önce sınav şartı kaldırılmış olup, sonra baş öğretmen olmak için uzman öğretmenlikte 10 yıl bekleme şartı kalktı, şimdi ise 300- 500 saatlik eğitimler kalkmak üzeredir.
Ama kıdem cezası şartı kaldığı için az sayıda öğretmen mağdur edilmekteyiz. Ve bizimle aynı işi yapan yan sınıftaki öğretmen uzman öğretmen veya baş öğretmen olabilirken bizler bu hakkı elde edememekteyiz.
Kıdem cezaları 10 yıl dosyada olduğu için 2024'te geriye gidersek 2014'e kadar alınan cezaları kapsamaktadır. Bu cezaları alan öğretmenlerin, uzman ve baş öğretmenlikten gelen 5-10 bin Tl geliri elde edememesinde devlete ne gibi fayda vardır; anlayamamaktayız. Okulda aynı derse girip, aynı projeleri yapıp, aynı komisyonlarda yer alan bizler, diyelim bir arkadaşla veya amirle bir konuda sorun yaşadık diye bu cezanın altında kalmamız düşünülemez. Bu durum eşit işe eşit ücret, anayasal kuralına aykırıdır ve bizi motivasyon olarak olumsuz etkilemektedir.
Zaten bu ceza ile kıdem ilerlemesinden 1 yıllığına yararlandırılmadık, bu ceza ile yönetici ve diğer görevlere yükselmemiz yasak ve şimdi ise sonradan (2022)'de gelen yeni bir kanun ile tekrar cezalandırılmaktayız. Sonradan çıkan bir kanunla, verilmiş haklardan yararlanamamak; kanunların geriye uygulanamaz, bir suça bir ceza olur, evrensel kurallarını aykırıdır. Milli eğitim Bakanlığı, bu tip cezaları alanları caydırmak istiyorsa, eşitlik, adalet ve insan hakları adına kanunu yayımladığı tarihten itibaren uygulamalıdır.
Yukarıda belirttiğimiz gibi 2022'de uygulanmaya başlayan bu ÖMK'da geçen uzman ve baş öğretmen olmaya engel teşkil eden kıdem cezalarını alanların ne kadar suçlu oldukları da tartışmalıdır. 2014 ve sonrasında ceza alanların bir kısmı 15 Temmuz öncesi ceza alanlardır. Bu öğretmelere soruşturma teklif eden, yapan veya uygulayan amirlerin tamamı MEB tarafından görevden alınmış, bir kısmı cemaat soruşturmasından meslekten ihraç edilmiş, hatta mahkemelerde ceza veren hakimlerin bile önemli bir kısmı görevden el çektirilmiş iken bu kıdem cezaları alanlara "Yapmasaydınız, cezanızı çekin." gibi, söylemlerle onların maaşlarında ve unvanlarındaki olumlu değişikliğe neden engel olunmak istenmektedir. 15 Temmuz sonrası zamanda ise alınan cezalar bire ne terör suçudur ne de yolsuzluk falan gibi yüz kızartıcı suçlardır. Bunları yapan zaten meslekten atılmaktadır. Bizim affolmayan ne suçumuz vardır. Bunların bile önemli bir kısmı tartışmaya açık olmakla birlikte öğretmenlik mesleğini, sınıftaki başarı ve öğretmenin bilgi artı tecrübesini kısıtlayan engelleyen şeyler değildir. Üstelik 2005'teki yönetmeliğe göre ve şu saatten sonra uzman ve baş öğretmen olan ve olacak olanların bu kıdem cezasını almaları, onların unvan ve maaşında bir gerilemeye neden olmadığı ve olmayacağı açıktır. Bu da
ayrı bir eşitlik ilkesi ihlalidir.
ÖMK'ye eklenecek bir geçici madde ile cezalı öğretmenlerin uzman ve baş öğretmen olamaması sorunu çözebilir. "Bu kanun, yayımlandığı tarihten itibaren geçerlidir. İlgili cezaların; uzman ve baş öğretmen olmaya engel teşkil etmesi, bu yayım tarihi itibariyledir."
Bizler Öğretmen Meslek Kanunu ile mağdur edilmiş bir grup öğretmenleriz.
Bilindiği gibi 2022 yılında çıkarılan Öğretmen Meslek Kanunu ile 10 yıllık öğretmen, Uzman Öğretmen; 20 yıllık öğretmen ise Baş Öğretmen olabilme hakkını elde ediyordu. Bunun için sınavı geçme, 300 ila 500 saat arası belli konularda
eğitim alma ve dosyasında kıdem cezası olmama şartı vardı. Önce sınav şartı kaldırılmış olup, sonra baş öğretmen olmak için uzman öğretmenlikte 10 yıl bekleme şartı kalktı, şimdi ise 300- 500 saatlik eğitimler kalkmak üzeredir.
Ama kıdem cezası şartı kaldığı için az sayıda öğretmen mağdur edilmekteyiz. Ve bizimle aynı işi yapan yan sınıftaki öğretmen uzman öğretmen veya baş öğretmen olabilirken bizler bu hakkı elde edememekteyiz.
Kıdem cezaları 10 yıl dosyada olduğu için 2024'te geriye gidersek 2014'e kadar alınan cezaları kapsamaktadır. Bu cezaları alan öğretmenlerin, uzman ve baş öğretmenlikten gelen 5-10 bin Tl geliri elde edememesinde devlete ne gibi fayda vardır; anlayamamaktayız. Okulda aynı derse girip, aynı projeleri yapıp, aynı komisyonlarda yer alan bizler, diyelim bir arkadaşla veya amirle bir konuda sorun yaşadık diye bu cezanın altında kalmamız düşünülemez. Bu durum eşit işe eşit ücret, anayasal kuralına aykırıdır ve bizi motivasyon olarak olumsuz etkilemektedir.
Zaten bu ceza ile kıdem ilerlemesinden 1 yıllığına yararlandırılmadık, bu ceza ile yönetici ve diğer görevlere yükselmemiz yasak ve şimdi ise sonradan (2022)'de gelen yeni bir kanun ile tekrar cezalandırılmaktayız. Sonradan çıkan bir kanunla, verilmiş haklardan yararlanamamak; kanunların geriye uygulanamaz, bir suça bir ceza olur, evrensel kurallarını aykırıdır. Milli eğitim Bakanlığı, bu tip cezaları alanları caydırmak istiyorsa, eşitlik, adalet ve insan hakları adına kanunu yayımladığı tarihten itibaren uygulamalıdır.
Yukarıda belirttiğimiz gibi 2022'de uygulanmaya başlayan bu ÖMK'da geçen uzman ve baş öğretmen olmaya engel teşkil eden kıdem cezalarını alanların ne kadar suçlu oldukları da tartışmalıdır. 2014 ve sonrasında ceza alanların bir kısmı 15 Temmuz öncesi ceza alanlardır. Bu öğretmelere soruşturma teklif eden, yapan veya uygulayan amirlerin tamamı MEB tarafından görevden alınmış, bir kısmı cemaat soruşturmasından meslekten ihraç edilmiş, hatta mahkemelerde ceza veren hakimlerin bile önemli bir kısmı görevden el çektirilmiş iken bu kıdem cezaları alanlara "Yapmasaydınız, cezanızı çekin." gibi, söylemlerle onların maaşlarında ve unvanlarındaki olumlu değişikliğe neden engel olunmak istenmektedir. 15 Temmuz sonrası zamanda ise alınan cezalar bire ne terör suçudur ne de yolsuzluk falan gibi yüz kızartıcı suçlardır. Bunları yapan zaten meslekten atılmaktadır. Bizim affolmayan ne suçumuz vardır. Bunların bile önemli bir kısmı tartışmaya açık olmakla birlikte öğretmenlik mesleğini, sınıftaki başarı ve öğretmenin bilgi artı tecrübesini kısıtlayan engelleyen şeyler değildir. Üstelik 2005'teki yönetmeliğe göre ve şu saatten sonra uzman ve baş öğretmen olan ve olacak olanların bu kıdem cezasını almaları, onların unvan ve maaşında bir gerilemeye neden olmadığı ve olmayacağı açıktır. Bu da
ayrı bir eşitlik ilkesi ihlalidir.
ÖMK'ye eklenecek bir geçici madde ile cezalı öğretmenlerin uzman ve baş öğretmen olamaması sorunu çözebilir. "Bu kanun, yayımlandığı tarihten itibaren geçerlidir. İlgili cezaların; uzman ve baş öğretmen olmaya engel teşkil etmesi, bu yayım tarihi itibariyledir."