Disiplin Cezası Nedeniyle Uzman ve Baş Öğretmen Yapılmayan Öğretmenler

Konunun Takdimi:

Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce söz verdiği gibi Öğretmen Meslek Kanunu çıkardı. 10 yılını dolduranlara Uzman Öğretmen, Uzman Öğretmenlikte 10 yılını doldurana (Daha sonra bu, 20 yıllık öğretmen diye değiştirildi.) Baş Öğretmen unvanı verileceğini yasa ile kayıt altına aldı. Ama kıdem cezası olan öğretmenlere, dosyadan bu cezaları kalkana kadar bu hakkı tanımadı.

Cezası nedeniyle bu unvanları ve unvanların getirdiği ek ücretleri alamayan öğretmenler, bu forum sayfalarında memur disiplin cezaları kalksın, başlığı altında memur disiplin cezalarını kaldırıp bu unvanları almak için uğraş verip durdular.

Tabii herkes bu cezaların kalkmasını ister. Ama ülkede bir cezasızlık algısı var. Atılmak üzere olup bir alt ceza verilenler var, 15 Temmuz nedeniyle atılanlar veya başka ceza alanlar var, memur affı, olsun ama ülkenin konjonktür olarak alacağı yol çok uzun görünüyor. Ayrıca muhalefeti de içine lana bir çalışma ve anlayış birliği zemini de gerekiyor. Ülke, bir Öcalan tartışması ve bunun doğal sonucu olan Genel Af tartışmalarına da girdi. Bu tartışmalar bitmeden memur affı zor görünüyor. Tabi ona da destek vereceğiz ama sabah akşam yalvarmanın bir anlamı yok.

Artık sendikalar bile cevap vermiyor, CİMER bile kopyala - yapıştır cevaplar veriyor. Sıkmanın anlamı yok. Gayret olsun ama düzeyli.

Şu an cezalı ve unvan alamayan öğretmenler olarak bu ÖMK'ya geçici madde eklenmesi için çalışmak bizim için daha faydalı gibi görünüyor. Bir affa gerek olmadan hatta ÖMK'da kıdem cezası olanlara Uzman Ve Baş öğretmenlik unvanı şartı bile olmadan bir geçici madde ile bu ceza alan öğretmenlerin mağduriywtleri giderilebilir.

Bu geçici madde şöyle olabilir:

"ÖMK'nın yaıyımlandığı tarihten itibaren kıdem cezası alanlar uzman ve baş öğretmen olamazlar."

Böylece MEB'in sizi uyarmıştık, demesinin yolu açılır.

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